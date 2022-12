JOUETS D’AUTREFOIS ET INSTRUMENTS SONORES » Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault 4 4 EUR Après une visite au Musée et des collections liées au monde de l’enfance, les jeunes participants pourront se familiariser avec ces jouets et réaliser celui de leur choix : sifflet, bâton de pluie, poisson volant, tambourin, claquoir, poussoir à roulette, moulin de Bruegel … des jouets d’autrefois, à l’époque où l’électricité n’existait pas ! > A partir de 7 ans Visite du Musée Agathois et des collections du monde de l’enfance suivie d’un atelier de réalisation de jouets d’antan. +33 4 67 94 92 54 Agde

