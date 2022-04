Jouets buissonniers Plounévez-Moëdec Plounévez-Moëdec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plounévez-Moëdec

Jouets buissonniers Plounévez-Moëdec, 19 juillet 2022, Plounévez-Moëdec. Jouets buissonniers Belle-Isle-en-Terre 2 rue Cst Mond Plounévez-Moëdec

2022-07-19 – 2022-07-19 Belle-Isle-en-Terre 2 rue Cst Mond

Plounévez-Moëdec Côtes d’Armor Loin des jouets à piles, passez un moment au bord de l’eau en famille, à la (re)découverte des jouets buissonniers : fabriquer du fusain, des hochets, des sifflets, modeler de l’argile, poser des roues de moulin dans le ruisseau… centre-riviere@eau-et-rivieres.org +33 2 96 43 08 39 http://eau-et-rivieres.org/ Loin des jouets à piles, passez un moment au bord de l’eau en famille, à la (re)découverte des jouets buissonniers : fabriquer du fusain, des hochets, des sifflets, modeler de l’argile, poser des roues de moulin dans le ruisseau… Belle-Isle-en-Terre 2 rue Cst Mond Plounévez-Moëdec

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plounévez-Moëdec Autres Lieu Plounévez-Moëdec Adresse Belle-Isle-en-Terre 2 rue Cst Mond Ville Plounévez-Moëdec lieuville Belle-Isle-en-Terre 2 rue Cst Mond Plounévez-Moëdec Departement Côtes d'Armor

Plounévez-Moëdec Plounévez-Moëdec Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plounevez-moedec/

Jouets buissonniers Plounévez-Moëdec 2022-07-19 was last modified: by Jouets buissonniers Plounévez-Moëdec Plounévez-Moëdec 19 juillet 2022 Côtes-d’Armor Plounévez-Moëdec

Plounévez-Moëdec Côtes d'Armor