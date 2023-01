Jouets buissonniers Pleyber-Christ Pleyber-Christ Catégories d’Évènement: Finistère

2023-02-17 14:00:00 – 2023-02-17 16:00:00

Finistère Dans les chemins et les bois, sureaux, noisetiers, joncs… vont nous fournir la matière première pour créer des sifflets, hochets et autres jouets d’autrefois. Rdv, à 14h, au parking du Fumé (D769) à Pleyber-Christ.

Dès 3 ans Parking du Fumé (Plourin-lès-Morlaix) D769 Pleyber-Christ

