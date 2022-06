JOUETS BUISSONIERS Le Cloître-Saint-Thégonnec Le Cloître-Saint-Thégonnec Catégories d’évènement: 29410

Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Dans les chemins et les prairies du sentier Riboul Potic, sureaux, noisetiers, joncs… vont nous fournir la matière première pour créer des sifflets, hochets et autres jouets d’autrefois.

Rdv, à 14h, au parking du Pléen, au Cloître-Saint-Thégonnec. Inscription obligatoire : 02 98 78 45 69 /afqp29@gmail.com Dès 6 ans. Dans les chemins et les prairies du sentier Riboul Potic, sureaux, noisetiers, joncs… vont nous fournir la matière première pour créer des sifflets, hochets et autres jouets d’autrefois.

