Hérault 4 4 EUR Que l’on soit petit ou grand, cet atelier sera l’occasion de découvrir la fabrication de jouets antiques dont l’équipe du Musée vous partagera les techniques de réalisation, les outils et matériaux utilisés quant à leur conception. A l’aide de différents moules semblables à ceux utilisés par les potiers romains, les participants créeront de véritables jouets en argile dont les motifs et les formes datent de l’Antiquité : chevaux à roulettes, poupées, animaux, dés, billes … > A partir de 7 ans Atelier de fabrication de jouets antiques.

