Le samedi 22 avril 2023

de 15h00 à 18h00

. gratuit Les modalités de réservation vous seront précisées ici prochainement Games & Rules et Blind Bend Studio vous invitent à découvrir les coulisses des métiers du jeu vidéo et de l’Esport à travers deux temps forts lors de leur participation au festival Numok. Magali Dorado, de la société Games & Rules, spécialisée dans l’accompagnement juridique et stratégique dans l’Esport et le Gaming, vous présentera ses champs d’action pour un Gaming plus éthique. Teninke Camara, du Blind Bend Studio , vous invitera à découvrir les coulisses de la création de jeux vidéo avec son premier jeu Blind Frontiers. Un jeu narratif qui prône une vision de la diversité et de l’inclusion en mettant en lumière des personnages trop peu ou jamais représentés dans l’industrie. Un temps d’échanges privilégiés et personnalisés avec toute personne ayant un projet dans le secteur Esport et Jeux vidéo (études, association, projet entrepreneuriale, création de contenu …) sera réservé par chacune des deux intervenantes à l’issue de leur intervention commune. L’événement sera aussi l’occasion de découvrir en avant-première la démo du jeu Blind Frontiers. Les modalités de réservation seront précisées prochainement. Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris Contact :

