Haut-Rhin 0 EUR Le conservatoire de Mulhouse propose une nouvelle édition de « jouer pour un jouet ». Plus de 20 h d’animations musicales, chorégraphique et théâtrales sont au programme.

Entrée en échange d’un jouet au profit des enfants sans Noël. +33 3 69 77 65 00 Mulhouse

