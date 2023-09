Jouer pour mieux comprendre et lutter contre les discriminations Cafézoïde Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Jouer pour mieux comprendre et lutter contre les discriminations Cafézoïde Paris, 11 octobre 2023, Paris. Le mercredi 11 octobre 2023

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Des jeux et activités créatives pour découvrir l’égalité en famille A l’occasion de la Semaine de lutte contre les discriminations, l’association Korhom propose un atelier pour tous publics avec des jeux et activités créatives pour découvrir, par le jeu et les échanges, les notions d’égalité, discrimination, stéréotype, préjugé… et sur nos possibilités d’action pour lutter contre les discriminations ! Cafézoïde 92bis Quai de Loire 75019 Paris Contact : +33620865982 infos@korhom.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100064680309832 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064680309832

Cafézoïde
92bis Quai de Loire
75019 Paris
Contact : +33620865982
infos@korhom.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064680309832

