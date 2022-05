Jouer pour découvrir la nature Paillet, 29 mai 2022, Paillet.

Jouer pour découvrir la nature Paillet

2022-05-29 09:30:00 – 2022-05-29 12:00:00

Paillet Gironde Paillet

EUR En famille, venez découvrir la faune et la flore des espaces naturels sensibles du territoire

Convergence Garonne. Ouvrez grand les yeux, les oreilles et les narines, suivez les traces et recueillez des indices tout au long de la balade. Entre la récolte d’indices et votre imagination, vous serez ainsi en capacité de découvrir le nom de l’animal mystère. Un moment d’apprentissage ludique pour toute la famille.

+33 5 56 76 38 00

Paillet

