Dans le cadre de “Jouer Nature” organisé ce samedi par la mairie de Darnétal, Mon p’tit atelier de la Cop 21 de la Métropole Rouen Normandie vous proposera de jouer avec des jeux en bois traditionnels, simples et conviviaux qui réjouiront tous les publics.. Ces jeux seront animés par Ludokiosque.

Entrée libre

Animations gratuites pour tous (courses, stands, jeux…) dans le bois du Roule Maison de la nature et des enfants Bois du roule Darnétal Darnétal Seine-Maritime

