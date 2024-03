« Jouer l’archive, octobre-décembre 1940 » : Une performance théâtrale immersive au cœur de l’histoire Le Comptoir Paris, mercredi 27 mars 2024.

Le mercredi 27 mars 2024

de à

.Public adultes. gratuit

Le 27 mars 2024, la FMSH accueillera deux représentations de la performance théâtrale « Jouer l’archive, octobre-décembre 1940». Dans le cadre d’un dispositif immersif, la compagnie Théâtre Variable n°2 transporte le spectateur à Vichy en décembre 1940, autour de la table des discussions sur les modalités d’application de la loi du 3 octobre 1940 portant « statut des juifs » en France.

Synopsis

16 décembre 1940, Vichy. Des hauts fonctionnaires, issus de tous les

départements ministériels, débattent des modalités d’application de la

loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs. Trois jours plus tard,

toute personne « regardée comme juive » se verra exclue de la fonction

publique.

Conservés aux Archives nationales, les propos stupéfiants tenus lors

de cette réunion pourraient avoir des airs de vaudeville, n’était la

plongée qu’ils proposent dans le détachement glaçant de la machine

politico-bureaucratique alors à l’œuvre en France.

Un projet de recherche-création pour perpétuer le devoir de mémoire

En 2019, le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique

(Université PSL) et le Conservatoire National Supérieur de Musique et de

Danse de Paris se sont associés aux historiens Marc Olivier Baruch et

Aurélien Poidevin pour accompagner leurs élèves dans un projet de

recherche au long cours, portant à la fois sur l’histoire de la Seconde

Guerre mondiale et sur l’usage de l’archive en création. Deux années de

rencontres et de conférences, de master-class, d’études de documents ont

donné naissance au projet « Jouer l’archive, octobre-décembre 1940 » où

s’incarnent les minutes d’une réunion de décembre 1940, à Vichy, sur

l’application du « statut des juifs » en France.

Ce projet est lauréat de l’appel à projet de soutien à la recherche

dans l’enseignement supérieur du spectacle vivant organisé par la DGCA

en 2021. Il est soutenu par le laboratoire SACRe-PSL et par l’EUR ArTec

dans le cadre des Modules Innovants Pédagogiques 21/22.

Les interprètes

Emma Dupont-Leonardi

Anthony Leichnig

Aristote Luyindula

Alexandre Patlajean

Marie-Aurélie Penarrubia

Jenny Trehoux

Marcel Yildiz

Abel Saint-Bris

Le Comptoir 54 boulevard Rasapil 75006

hervé-véronèse