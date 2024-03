Jouer l’archive, octobre-décembre 1940 Lycée international de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, jeudi 21 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T09:50:00+01:00 – 2024-03-21T11:20:00+01:00

Fin : 2024-03-21T14:25:00+01:00 – 2024-03-21T15:55:00+01:00

Décembre 1940, Vichy. De hauts fonctionnaires d’État discutent les modalités de mise en application de la loi du 3 octobre 1940 portant sur le statut des juifs : trois jours plus tard, toute personne désignée comme « israélite » se verra exclue de la fonction publique.

Pour une raison qu’on ignore, les minutes de cette réunion ont été conservées aux Archives nationales, parmi d’autres documents administratifs. Elles donnent à entendre un dialogue aux airs de vaudeville, n’était la plongée qu’il propose dans le détachement glaçant de la machine technocratique alors à l’œuvre en France.

La proposition scénique invite interprètes, spectatrices et spectateurs à s’asseoir autour de la même table de réunion. Un rétro-projecteur partage divers documents d’archives, sur un écran pliable. Insérées ça et là comme de soudaines échappées, de brèves biographies racontent les carrières que ces hommes et cette femme eurent après la guerre.

Dans un angle de la pièce, un pianiste improvise. La musique enveloppe les propos autant qu’elle les met à distance, offrant un détachement poétique, ironique parfois, à ce qui s’échange à la table.

Mise en scène Keti Irubetagoyena

Conseils dramaturgiques Marc Olivier Baruch, historien spécialiste de de la 2ème Guerre mondiale

Interprétation Marc Olivier Baruch, Emma Dupont-Leonardi, Anthony Leichnig, Aristote Luyindula, Alexandre Patlajean, Marie-Aurélie Penarrubia, Jenny Tréhoux, Marcel Yildiz du CNSAD-PSL et Abel Saint-Bris du CNSMDP (classes d’improvisation)

Ce projet est lauréat de l’appel à projet de soutien à la recherche dans l’enseignement supérieur du spectacle vivant organisé par la DGCA en 2021. Il est soutenu par le laboratoire SACRe-PSL et par l’EUR ArTec dans le cadre des Modules Innovants Pédagogiques 21/22.

Avec le soutien du Jeune Théâtre National, de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et de la SPEDIDAM. En coréalisation avec l’OARA – Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine.

La SPEDIDAM est un organisme de gestion collective qui œuvre afin de garantir aux artistes-interprètes de toutes catégories les droits qui leur ont été reconnus.

Durée 45 min. (suivies de 30 min. de rencontre)

Lycée international de Saint-Germain-en-Laye 2, Rue du Fer à Cheval 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

