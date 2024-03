Jouer ensemble édulab Pasteur Rennes, samedi 6 avril 2024.

Jouer ensemble Découvrir les jeux video avec ses enfants, nièces, petits enfants… Samedi 6 avril, 14h00 édulab Pasteur Entrée libre

Que vos enfants aiment les jeux vidéo (ou bien vous), que vous n’y connaissiez rien (ou bien eux), ou que vous soyez toutes et tous fans, vous passerez un temps d’échanges et de découverte grâce aux jeux vidéo qui vous seront présentés. Les équipes de l’édulab Pasteur et de 3 Hit Combo vous proposent de découvrir des jeux différents (en termes d’univers graphiques, de systèmes de jeux, de contrôleurs etc.) pour permettre à tout le monde de passer un bon moment, que l’on soit joueurs·euse ou non.

Ce temps s’adresse à toutes et tous : enfants, adolescent·e·s, parents, grands-parents, oncles et tantes, et permettra à chacun·e d’expérimenter et de jouer à des propositions originales, supports de discussions sur les pratiques vidéoludiques des enfants et adolescent·e·s.

édulab Pasteur 2 Place Pasteur Rennes 35000

