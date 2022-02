Jouer ensemble aux échecs Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Jouer ensemble aux échecs Le Chambon-sur-Lignon, 24 février 2022, Le Chambon-sur-Lignon. Jouer ensemble aux échecs Rue des Quatre saisons Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon

2022-02-24 16:00:00 16:00:00 – 2022-02-24 18:00:00 18:00:00 Rue des Quatre saisons Médiathèque

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire Le Chambon-sur-Lignon Avis aux amateurs d’échecs et aux personnes désireuses de découvrir le jeu.

Si vous avez votre propre jeu, apportez-le ! +33 4 71 65 88 73 Rue des Quatre saisons Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon

