Jouer dans la nature avec les 5 sens en éveil – Sortie nature enfants Parc de la Gaudinière Nantes, jeudi 25 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-25 10:30 – 12:00

Gratuit : non Enfant accompagné : 10 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr

Des jeux, seul ou à plusieurs, qui permettent de rencontrer la biodiversité du parc de la Gaudinière en sollicitant les 5 sens et d’explorer la créativité de vos enfants grâce aux éléments trouvés dans la nature. Jeune public, à partir de 4 ans Durée : 1h30 Balade proposée par « Entourée par la nature »

Parc de la Gaudinière Breil – Barberie Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr