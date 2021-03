Jouer avec les mots et les sons Maison du geste et de l’image, 26 avril 2021-26 avril 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 26 au 30 avril 2021 :

lundi de 10h à 17h

et mercredi de 14h à 17h

et vendredi de 10h à 17h

et jeudi de 10h à 17h

et mardi de 10h à 17h

payant

Stage d’écriture poétique, mise en voix et création sonore

« La poésie est partout, surtout dans la vie ordinaire, qu’elle peut rendre éblouissante, imprévue, drôle. Loin d’être la somme de contraintes immobiles – rimes, métrique, vers –, elle est au contraire, dans ses versions contemporaines, un formidable espace de liberté où les logiques habituelles de la langue sont déjouées. Il n’y est pas question de savoir, mais tant de choses y sont à apprendre : interroger l’époque, nos aspirations, nos inquiétudes, prendre le temps, redonner sens aux mots, jouer avec eux, se retrouver.

Au cours des ateliers, nous expérimenterons les différents temps d’un texte poétique : la lecture (ou l’écoute de matériaux sonores et/ou visuels), l’écriture et la mise en voix. Chacun, en écrivant sur la base de consignes souples, renforcera son propre rapport aux mots, découvrira son « style ». Avec les textes produits, nous passerons à l’incarnation, soutenue au choix par des rythmiques, des sons, des improvisations sonores, en solo, en duo, en groupe… Lire à voix nue, dire sur de la musique, voire chanter : mélodie, flow, torsion des mots, silence, tout sera possible pour sentir « comment ça sonne » et devenir acteur de sa propre parole écrite.

Les participants auront accès à divers outils d’enregistrement, de composition ou de montage audio qui leur permettront de donner corps et vie à leurs textes. Ils présenteront le résultat de leurs explorations lors d’une restitution de fin de stage qui aura lieu sur la scène de la Maison de la Poésie.

Aucune connaissance en musique ni en littérature n’est requise. »

Séverine Daucourt

Poétesse, autrice, interprète de chansons

Maison du geste et de l’image 42 rue Saint-Denis Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (248m) 4 : Les Halles (273m) Châtelet-Les-Halles (A,B, D)



Contact :Maison du geste et de l’image 0142363352 info@mgi-paris.org http://www.mgi-paris.org/stages-vacances-printemps-ados/ https://www.facebook.com/maisongesteimage/ 0142363352 info@mgi-paris.org

