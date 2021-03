Aosta Cittadella dei Giovani Aosta, Valle d'Aosta Jouer avec le rythme et les mots Cittadella dei Giovani Aosta Catégories d’évènement: Aosta

Cittadella dei Giovani, le samedi 20 mars à 15:00

Atelier rythme et poésie en langue française pour adolescents. Jeux et exercices autour de la pulsation et du rythme. Travail autour d’un texte, poésie ou chanson. Jeux avec les mots, leurs consonnes, leurs sonorités, leur rythme. Exploration des modes : drôle, mystérieux, joyeux, nostalgique, enthousiaste…

Atelier dirigé par Claudine Chenuil et Jean Pierre Jouglet
Cittadella dei Giovani
7 Avenue de Giuseppe Garibaldi, Aoste
Aosta
Valle d'Aosta

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T15:00:00 2021-03-20T17:00:00

