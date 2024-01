Jouer avec l’architecture Médiathèque Grand M Toulouse, mercredi 13 mars 2024.

Jouer avec l’architecture Pour explorer la thématique de l’architecture et de la maison Mercredi 13 mars, 15h00 Médiathèque Grand M

Mercredi 13 mars à 15h

Pour explorer la thématique de l’architecture et de la maison en lien avec l’exposition Toit et moi, venez découvrir des jeux de construction originaux, à combiner avec des tampons créatifs et d’autres surprises.

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine

Atelier Tout public