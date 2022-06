Jouer avec la voix – Ça va mieux en le chantant – Saison Angers Nantes Opéra Théâtre Graslin, 27 avril 2023, Nantes.

2023-04-27

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : non 4 € (tarif non abonné)BILLETTERIES à l’unité à partir du 25 juin 2022 :- en ligne sur www.angers-nantes-opera.com- au guichet du théâtre Graslin (du mardi au samedi de 13h30 à 18h et une heure avant chaque représentation)- par téléphone au 02 40 69 77 18 (du mardi au samedi de 13h30 à 18h)

Concert. « Ça va mieux en le chantant ». L’opéra vous intimide ? Vous croyez ne pas le comprendre, ne pas l’aimer ? Laissez-vous détromper par ces programmes imaginés par les artistes, en particulier ceux du Chœur d’Angers Nantes Opéra. Et puisqu’il s’agit de prouver que « ça va mieux en le chantant », nous vous invitons à joindre vos voix à celles des solistes et du chœur.C’est fou ce que les chanteurs d’opéra peuvent faire de leur voix. Voici une réjouissante revue de détail de tous les effets, vocalises, trilles, roulades et autres ornements acrobatiques, qui impressionnent toujours l’auditeur mais qui ont d’abord pour but et pour effet de rendre le chant plus expressif, plus musical encore. Distribution :Marie-Bénédicte Souquet, sopranoCarlos Natale, ténorMarc Scoffoni, baryton Tout public à partir de 6 ans. Durée : 1h.

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com