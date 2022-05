Jouer avec la chambre photographique Lormes, 13 mai 2022, Lormes.

Jouer avec la chambre photographique Lormes

2022-05-13 – 2022-05-13

Lormes Nièvre Lormes

Un cycle sur la photographie proposé par la Coopérative des Savoirs et l’Oeil à Facettes.

Jouer avec la chambre photographique avec Fred Delangle, artisite photographe.

Pour Fred Delangle, la vie est un jeu mais il en écrit ses propres règles. Il se passionne pour l’urbanisme et le paysage dès ses débuts et pose sa chambre photographique dans le monde pour en capter les architectures, les paysages urbains, les ambiances. En 2001, il fait son premier voyage en Inde qui marque un tournant dans son travail et s’engage dans un projet de près de 5 ans sur la ville d’Ahmedabad, la nuit, pour témoigner des vestiges de cette ville qui fut l’une des plus riches d’Inde. Ce qui le caractérise, avant même son travail photographique, c’est son âme d’enfant, sa quête jubilatoire du jeu. Fred nous présentera certaines de ses séries : Il joue à se faire peur en s’immergeant seul, la nuit dans la nature avec Nyctalope. Il joue à coloniser Paris par les Indiens dans sa série Paris-Delhi. Il fait jouer le jeu de l’amour dans Coït. Il joue à créer des passerelles entre le vieux continent et le nouveau monde en créant un Troisième territoire. Il fait jouer leur propre rôle aux commerçants indiens dans leur Microshop. Il joue à réorganiser la circulation des personnes et des véhicules dans Harmonieux Chaos.

Réservez votre repas avant le 12/05.

+33 3 86 29 09 53 http://www.fredericdelangle.fr/

