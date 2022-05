Jouer au jeu de société « réseaux » Musée de la Résistance de Limoges, 14 mai 2022, Limoges.

Jouer au jeu de société « réseaux »

le samedi 14 mai à Musée de la Résistance de Limoges

Jeu de société « réseaux » ————————– ### A l’occasion de ses 10 ans, le musée de la Résistance de Limoges vous propose de découvrir l’histoire de la Résistance en Haute-Vienne à travers un nouveau jeu de société intitulé « Réseaux ». Accessible aux jeunes à partir de 12 ans, il permet de : – développer ses connaissances sur la Seconde Guerre mondiale. – connaitre l’histoire de la résistance locale. – comprendre le développement des mouvements et réseaux de résistance. – se rendre compte des difficultés et risques encourus par les résistants durant le conflit. Inspiré de documents et d’objets du musée de la Résistance, ce jeu de plateau montre comment s’organisait une résistance de proximité, au sein de petits groupes, d’abord informels puis de plus en plus structurés qui, tout en s’ignorant longtemps et en prenant des initiatives différentes, tendaient tous vers un but commun. La chronologie du jeu, de 1940 à 1944, met en avant la spécialisation et le courage des résistants, mais aussi l’efficacité croissante de la répression exercée contre ces derniers. Le jeu commence en 1940 dans le département de la Haute-Vienne. En réaction à la défaite française et à l’occupation par l’envahisseur allemand, la résistance s’organise. Les joueurs sont les chefs de ces réseaux. Pour déstabiliser les troupes d’occupation allemandes et hâter la libération, ils doivent mobiliser au mieux leurs agents afin d’accomplir des missions audacieuses. Ils doivent également maintenir l’espoir parmi la population et veiller à préserver leurs résistants des représailles. Le jeu Réseaux est un jeu coopératif. Les joueurs doivent pour gagner accomplir collectivement un maximum de missions de résistance. Selon les actions effectuées durant la partie, ils collectent des points marquant l’efficacité de la résistance tout au long de l’Occupation.

réservations obligatoires

Jeu de société « réseaux »

Musée de la Résistance de Limoges 7 rue Neuve-Saint-Étienne 87000 Limoges Limoges Saint-Lazare Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T23:00:00