Joue ta Pnyx ! Le Creusot, 2 avril 2022, Le Creusot.

Joue ta Pnyx ! L’arc Scène Nationale Esplanade François Mitterrand Le Creusot

2022-04-02 – 2022-04-02 L’arc Scène Nationale Esplanade François Mitterrand

Le Creusot Saône-et-Loire Le Creusot

EUR 12 22 Participatif.

Joue ta Pnyx ! est une expérience de démocratie qui se nourrit du passé et qui saute à pieds joints dans la pratique en direct. Forte de dispositifs dits participatifs (mais aussi poétiques et politiques) la compagnie poursuit ainsi sa recherche pour le public jeune. Le théâtre vient ici offrir un terrain de jeu et d’analyse de la démocratie.

billetterie@larcscenenationale.fr +33 3 85 55 13 11

