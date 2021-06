Rosny-sous-Bois Parc Jean Decesari Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Joue-moi quelque chose Parc Jean Decesari Rosny-sous-Bois Catégories d’évènement: Rosny-sous-Bois

Parc Jean Decesari, le dimanche 4 juillet à 18:00

_« Avant que la fleur de coquelicot s’ouvre, son calice est dur et bombé comme la coque verte d’une amande. Un jour, la coque éclate en deux morceaux qui tombent sur le sol. Il a suffi, pour la briser, d’une petite boule de mousseline chiffonnée, serrée dur comme un poing. Alors les fines membranes se déplissent, le rose à peine teinté vire au rouge le plus vif qui existe dans la nature. On dirait que la force qui fait éclater le calice, c’est le désir acharné de ce rouge de se rendre visible, d’exister »._ Comme les coquelicots évoqués par John Berger, ces jeunes circassiens ont en eux aujourd’hui toute la générosité du rouge vif qui fera éclater leur calice. Joue-moi quelque chose naît comme une exhortation à devenir des joyeux faussaires, à se faire secouer par les mots, à défendre le sérieux des jeux de l’enfance. C’est un défi qui a le parfum d’une douce invitation, un appel festif à valser avec l’imaginaire. Spectacle de cirque des élèves de l’ENACR ! Parc Jean Decesari Parc Decesari 93110 Rosny-sous-bois Rosny-sous-Bois Plateau d’Avron Seine-Saint-Denis

2021-07-04T18:00:00 2021-07-04T19:00:00

