Stage de Charleston Jazz Roots avec Agathe Balmelle le 8 octobre 2022 Maison des jeunes et de la culture – 7, rue d'Amboise – la vallée violette – 37300 Joué-lès-Tours, 8 octobre 2022 13:30, Joué-lès-Tours
Sur place à la séance: adhérent 18€ – non adhérent 22€

Stage de danse Charleston Jazz roots avec Agathe Balmelle qui vous apprendra les mouvements phares de cette danse avec des chorégraphies originales et vintages. Agathe est une danseuse passionnée de Lindy Hop et Jazz Roots depuis 10 ans. Elle s’est formée d’abord à Tours puis a voyagé dans les grandes villes de France et à Budapest pour suivre l’enseignement de danseurs internationaux ainsi que pour participer à des compétitions. Elle enseigne aujourd’hui le Jazz Roots depuis 3 ans et fait partie de la troupe de danseurs professionnels Jazz Express. Le Jazz Roots (aussi appelé Authentic Jazz) est une danse swing populaire à New-York pendant années 30-40. Elle est inventée par la communauté noire-américaine qui s’inspire des Claquettes et du Charleston (son ancêtre des années 20) pour danser sur la musique live de Louis Armstrong, Duke Ellington et bien d’autres. Agathe vous apprendra les mouvements phares de cette danse avec des chorégraphies originales et vintages. Maison des jeunes et de la culture – 7, rue d’Amboise – la vallée violette – 37300 Joué-lès-Tours 7, rue d’Amboise – Joué-lès-Tours- Indre-et-Loire 37300 Joué-lès-Tours Indre-et-Loire samedi 8 octobre – 13h30 à 15h30

Heure : 13:30 - 15:30
Age minimum 12 Age maximum 99

