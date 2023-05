Les années joué Rue de Verdun, 2 juin 2023, Joué-lès-Tours.

La 26ème édition du festival « Les Années Joué » se tiendra les 2, 3 et 4 juin.

Sur son aire de jeu Jocondienne, à proximité du Centre-Ville et dans le Parc de la Rabière, ce sont une vingtaine de compagnies qui vont se succéder pendant trois jours dans les rues.

Rue de Verdun

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The 26th edition of the festival « Les Années Joué » will be held on June 2, 3 and 4.

On its Jocondienne playground, near the City Center and in the Parc de la Rabière, about twenty companies will perform during three days in the streets

La 26ª edición del festival « Les Années Joué » se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio.

En su terreno de juego jocondiano, cerca del centro de la ciudad y en el Parque de la Rabière, una veintena de compañías actuarán durante tres días en las calles

Die 26. Ausgabe des Festivals « Les Années Joué » findet am 2., 3. und 4. Juni statt.

Auf seinem Spielplatz in Jocondienne, in der Nähe des Stadtzentrums und im Parc de la Rabière werden drei Tage lang rund zwanzig Kompanien in den Straßen auftreten

