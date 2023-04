Escape game « sauve ton brevet ! » Rue du Huit Mai, 17 mai 2023, Joué-lès-Tours.

uoi de mieux qu’un escape game pour bien préparer son brevet ? Vous êtes élève en 3ème et commencez à stresser pour l’épreuve de la fin juin, alors venez participer à ce jeu au concept bien connu : s’évader en moins de 60 minutes d’une pièce dans laquelle on se retrouve enfermé..

Mercredi 2023-05-17 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-17 . EUR.

Rue du Huit Mai

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



hat could be better than an escape game to prepare for the exam? You are a student in 9th grade and are starting to stress about the exam at the end of June, so come and take part in this game with a well-known concept: escape in less than 60 minutes from a room in which you are locked up.

ué mejor que un juego de escape para preparar el examen? Si eres estudiante de 9º curso y estás empezando a estresarte por el examen de finales de junio, ven y participa en este juego con un concepto muy conocido: escapar en menos de 60 minutos de una habitación en la que te encuentras encerrado.

was gibt es Besseres als ein Escape Game, um sich auf die Prüfung vorzubereiten? Sie sind Schüler der 3. Klasse und beginnen, sich vor der Prüfung Ende Juni zu stressen? Dann nehmen Sie an diesem Spiel mit dem bekannten Konzept teil: Entfliehen Sie in weniger als 60 Minuten aus einem Raum, in dem Sie eingesperrt sind.

Mise à jour le 2023-04-08 par ADT 37