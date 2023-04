Les bons gestes pour réduire sa consommation Joué-lès-Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

2023-04-27

Indre-et-Loire . Le conseil des aînés et l’association de consommateurs CLCV vous invitent à participer à une conférence le Jeudi 27 Avril à 14h30, à l’espace Clos Neuf :

« Les bons gestes pour réduire sa consommation »

Energie, eau, alimentation, tri, réparations…

*Les postes où l’on peut faire des économies d’énergie

*Le tarif réglementé du gaz

*La consommation d’eau, et le bar à eaux de la CLCV

*Des petits gestes quotidiens, mais de bonnes économies

*La primeRévov (travaux éligibles)

*Le chèque énergie (conditions d’attribution)

*Le gaspillage alimentaire, et domestique

*Nos conseils pour une meilleure conservation

+33 2 47 39 70 00

