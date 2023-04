Ciné des aînés : les petites victoires Allée André Malraux, 17 avril 2023, Joué-lès-Tours.

Des projections sont régulièrement proposées à l’Espace Malraux à l’initiative des membres de la commission Sport, Culture, Loisirs du Conseil des aînés, en partenariat avec l’association Ciné Off. Des navettes en bus sont proposées depuis le centre-ville de Joué-lès-Tours..

Lundi 2023-04-17 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-17 . 4.5 EUR.

Allée André Malraux

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Screenings are regularly offered at the Espace Malraux on the initiative of the members of the Sport, Culture and Leisure Commission of the Council of Elders, in partnership with the Ciné Off association. Shuttle buses are available from the center of Joué-lès-Tours.

Por iniciativa de los miembros de la Comisión de Deporte, Cultura y Ocio del Consejo de Ancianos, en colaboración con la asociación Ciné Off, se organizan regularmente proyecciones en el Espace Malraux. Hay autobuses lanzadera desde el centro de Joué-lès-Tours.

Auf Initiative der Mitglieder des Ausschusses für Sport, Kultur und Freizeit des Seniorenrats und in Zusammenarbeit mit dem Verein Ciné Off werden regelmäßig Filmvorführungen im Espace Malraux angeboten. Von der Innenstadt von Joué-lès-Tours aus werden Shuttle-Busse angeboten.

Mise à jour le 2023-04-12 par ADT 37