Fatoumata Diawara ESPACE MALRAUX, 15 mars 2024, JOUE LES TOURS.

Fatoumata Diawara ESPACE MALRAUX. Un spectacle à la date du 2024-03-15 à 20:30 (2023-11-30 au ). Tarif : 40.0 à 40.0 euros.

La CCVL (L-D-20-1533 / L-R-21-4097) En accord avec W SPECTACLE Placement libre, Assis-debout (Dans cette configuration assis-debout, les places assises ne peuvent être garanties en raison du choix sur place des autres spectateurs.)—Voix incontournable de la musique du monde, Fatoumata Diawara reste inclassable : Afropop, Afrofolk, Afrofuturisme… Entre tradition et modernité, guitare en main, elle met au goût du jour les rythmes wassoulou et les techniques vocales de l’Afrique de l’Ouest. Chanteuse, compositrice, musicienne, comédienne, celle qu’on compte parmi les égéries des voix féminines africaines, ne cesse de surprendre par ses collaborations : Herbie Hancock, Roberto Fonseca, -M-, Angélique Kidjo, Disclosure, Lauryn Hill, ou encore Abderrahmane Sissako et Philippe Godeau pour le cinéma et le théâtre…C’est avec son dernier album « Fenfo » qu’elle avait entamé l’invention de son propre style, ce qui lui avait valu une nomination aux Grammy Awards et aux Victoires de la Musique en 2019. Avec son nouvel album « London Ko », teinté de différentes couleurs (afrobeat, jazz, pop, électro, ou encore hip hop), Fatoumata Diawara réinvente la musique traditionnelle africaine. Tout en se raccrochant aux traditions, elle propose en musique une vision prophétique de ce que l’Afrique peut faire, et se hisse au rang des grandes voix de l’Afrofuturisme.« Incontournable voix de l’Afrique moderne » France Inter« Engagée pour les femmes et la liberté » TV5 Monde—MusiqueProduction : W SpectacleDans le cadre de la saison culturelle 2023-2024 de L’InterValleTarif réduit : -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap.Les bénéficiaires de tarifs réduits doivent présenter un justificatif en cours de validité lors de l’entrée dans la salle de spectacles. Dans le cas où un justificatif en cours de validité ne peut être présenté, la somme équivalant à la différence entre le tarif réduit et le plein tarif doit être réglée pour accéder à la salle.Pas de tarif réduit CE1-L-D-20-1533 / 2-L-R-21-4094 / 3-L-R-21-4097Crédit photo : Alun Be Fatoumata Diawara

Votre billet est ici

ESPACE MALRAUX JOUE LES TOURS Les Bretonnières Indre-et-Loire

40.0

EUR40.0.

Votre billet est ici