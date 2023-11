Juliette – Tournée ESPACE MALRAUX, 15 février 2024, JOUE LES TOURS.

Juliette – Tournée ESPACE MALRAUX. Un spectacle à la date du 2024-02-15 à 20:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 38.0 à 38.0 euros.

Chansons de là où l’oeil se pose. Dans le précédent spectacle, l’argument était simple. Seule chez moi, j’attendais mes copains, complices, musiciens, pour une ultime répétition avant concert. Une fois arrivés, nous commencions à jouer mais quelques évènements imprévus venaient mettre un peu de bazar dans ce moment qui devait être sérieux. Dans le prochain spectacle, l’argument sera tout aussi simple. Seule chez moi, j’attends mes copains, complices, musiciens, pour une ultime répétition avant concert. Ils arrivent et nous commençons à jouer. Seulement voilà, en cours de route, une information tombe, qui nous rappelle une actualité récente, quelque peu traumatisante. Nous sommes tenus au confinement strict à effet immédiat. Nous voici donc cloîtrés chez moi, pour une durée indéterminée. Qu’allons-nous jouer ? Où trouver l’inspiration ? Et surtout, y aura-t-il assez de bières ? Lorsqu’il ne peut plus regarder dehors, l’œil se pose sur les objets du quotidien, les traces du passé, les souvenirs hétéroclites de nos vies rêvées et chantées, pour raconter de toutes nouvelles histoires… Des histoires d’escaliers, de poivrons, de perruques, de 2CV, de housses et de couettes et autres épisodes ironiques, nostalgiques ou douloureux. Des histoires de nous qui sommes enfermés. Et libres. Juliette Juliette

Votre billet est ici

ESPACE MALRAUX JOUE LES TOURS Les Bretonnières Indre-et-Loire

38.0

EUR38.0.

