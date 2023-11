Cécile Mclorin Salvant » Mélusine » ESPACE MALRAUX, 28 novembre 2023, JOUE LES TOURS.

ESPACE MALRAUX – JOUE-LES-TOURS (R2020-/005068/005065/005066) PRESENTE ce spectacle. En co-accueil avec le Petit FaucheuxLa nouvelle reine du jazz vocal sur la scène de Malraux Un an après Ghost Song, Cécile McLorin Salvant dévoile son nouvel album Mélusine. L’ensemble, principalement chanté en français mais également en créole haïtien et en occitan, raconte la légende médiévale de Mélusine, mi-femme, mi-serpent. L’artiste américaine parcourt ce conte folklorique au fil de cinq morceaux originaux et de neuf reprises comme Est-ce ainsi que les hommes vivent d’Aragon, chanté par Léo Ferré, Petite musique terrienne extraite de Starmania, La Route enchantée de Charles Trenet, ou encore Le temps est assassin de Véronique Sanson, ainsi que des morceaux des XIIe, XIVe et XVIIe siècles. De formation classique, imprégnée de jazz, de blues et de folk, et s’inspirant du théâtre musical et du vaudeville, Cécile McLorin Salvant embrasse un vaste répertoire qui élargit les possibilités de la performance live. D’elle, Wynton Marsalis dit : « On ne trouve une telle chanteuse qu’une seule fois sur une, voire deux générations. » Après avoir déjà remporté 3 Grammy Awards pour ses premiers disques, elle a reçu 2 nominations aux Grammy Awards pour son précédent album Ghost Song paru au printemps 2022, qui figure également dans la liste des meilleurs albums 2022 de NPR, New York Times, Jazzwise… « On s’était à peine remis de Ghost Song, son précédent album paru chez Nonesuch, que revoilà Cécile McLorin Salvant avec Mélusine un nouveau monde sonore tout droit sorti d’un esprit qui transcende les styles et les époques. » Jazz magazine « Elle a cette beauté sereine de toutes les beautés. Les chanteuses, leurs noms de chanteuses, ça swingue, ça scatte, ça claque ou ça vous entourloupe. Ella (Fitzgerald), Billie (Holiday), Sarah (Vaughan), Édith (Piaf)… Elle, elle porte un patronyme qui n’en finit pas : Cécile McLorin Salvant. À prendre ou à laisser… » Le MondeRéservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 47 53 61 61 ( du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00) Cécile McLorin Salvant Cécile McLorin Salvant

