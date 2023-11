Stéphane Guillon – Sur Scène Tournée ESPACE MALRAUX, 23 novembre 2023, JOUE LES TOURS.

Stéphane Guillon – Sur Scène Tournée ESPACE MALRAUX. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 21:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 32.0 à 32.0 euros.

SEEYOUSOON (L-D-2021-003908/ D-2021-003907) présente en accord avec Ki M’aime Me Suive et 63 Productions : Nous sommes ravis de vous pouvoir vous informer de la date de report du spectacle de Stephane Guillon à La Scène de Strasbourg. Le spectacle initialement prévu le samedi 7 octobre 2023 à 20H00 est reporté au jeudi 2 novembre 2023 à 20H00. Les billets restent valables.STEPHANE GUILLONSur scène Mis à la diète pour cause de Covid 19, Stéphane Guillon n’a pas pu exprimer la moindre méchanceté pendant près de 18 mois : un sevrage dur, éprouvant, inhabituel. Que faire ?Se reconvertir ?Changer de vie ? Réserver ses piques pour son cercle familial le plus proche ? Continuer à écrire des vacheries en espérant des jours meilleurs ? Guillon a tout tenté, tout essayé, tout espéré, allant même jusqu’à prendre des cours de gentillesse. Enfermé chez lui, l’humoriste s’est obligé pour la première fois de sa vie à dire du bien de ses anciennes victimes. Répétant seul dans sa chambre à haute voix les mêmes phrases :« Bruno Lemaire a du charisme » « Jean-Luc Reichmann est un grand acteur » « Franck Riester manque à la culture »« Xavier Bertrand va sauver la France »« Cyril Hanouna me rend intelligent » « Dupont Aignan est un humaniste » Son spectacle, analyse, questionne, décortique, compile 18 mois d’absurdités, de non-sens, de revirements comme rarement une société en avait produit.La Nupes, le RN, les élections présidentielles, la réforme des retraites, la guerre en Ukraine, la politique française et internationale. Une heure quarante durant laquelle l’humoriste rattrape avec bonheur et truculence le temps perdu. « Plus le monde le désespère, meilleur est Stéphane Guillon » Le Monde« Mordant et hilarant » Le Parisien« L’humoriste n’a rien perdu de sa verve et de sa liberté de ton » France Info « Cinglant et hilarant » Figaroscope« Un de ses meilleurs spectacles » Europe 1« Drôlement méchant » CHALLENGES Réservation PMR : 06 89 25 95 18 Stéphane Guillon

Votre billet est ici

ESPACE MALRAUX JOUE LES TOURS Les Bretonnières Indre-et-Loire

32.0

EUR32.0.

Votre billet est ici