Dual Reality Les sept doigts de la main ESPACE MALRAUX, 14 novembre 2023, JOUE LES TOURS.

Dual Reality Les sept doigts de la main ESPACE MALRAUX. Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 20:30 (2023-11-14 au ). Tarif : 52.5 à 52.5 euros.

ESPACE MALRAUX – JOUE-LES-TOURS (R2020-/005068/005065/005066) PRESENTE ce spectacle. Une relecture acrobatique de Roméo et Juliette Les 7 Doigts reviennent avec Duel Reality, une relecture acrobatique de la pièce de Shakespeare Roméo et Juliette. Ici, l’histoire d’amour est ramenée à l’essence pure de son conflit. La scène devient une arène de sport. Le public assiste à l’opposition de deux groupes, érigés l’un contre l’autre par défaut, mus par le désir de se surpasser. Au-delà de la provocation et du conflit, se dessine l’image de nos deux amants maudits. Joueurs insatiables, ils ne semblent pas se soucier de gagner, tant que leur participation les rapproche les uns des autres. La compétition est un jeu, mais elle peut aussi devenir dangereusement sérieuse. « La troupe qui fait de l’ombre au Cirque du Soleil. » Le MondeRéservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 47 53 61 61 ( du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00) Cie les 7 doigts de la main

Votre billet est ici

ESPACE MALRAUX JOUE LES TOURS Les Bretonnières Indre-et-Loire

52.5

EUR52.5.

Votre billet est ici