L’HOMME ARME Eglise St Pierre-St Paul Joué-lès-Tours, 25 novembre 2023 20:00, Joué-lès-Tours.

L’HOMME ARME Eglise St Pierre-St Paul Joué-lès-Tours Samedi 25 novembre, 20h00

L’Homme Armé de Karl Jenkins – Chorale Contrechant – Orchestre et participation de choristes d’Alingavia – Direction Zoé Canteux Samedi 25 novembre, 20h00 1

L’homme armé doit on douter

C’est par ces mots étranges d’une mélodie populaire du Moyen Âge que s’ouvre cette » messe pour la paix » de Karl Jenkins.

Une oeuvre écrite à la fin de la guerre du Kosovo. Elle exprime la montée de la peur, la construction d’un conflit et l’avènement d’espoir pour l’avenir. Cette ode à la paix cherche l’universalité par un choix de textes de diverses époques, de divers pays et de diverses religions, des textes de romanciers , de poètes ou encore d’un survivant d’Hiroshima.

Eglise St Pierre-St Paul 3 rue du Comte de Mons, 37300 Joué -lès-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire