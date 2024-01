NOÉ PRESZOW Joué-lès-Tours, samedi 30 mars 2024.

NOÉ PRESZOW Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-30 19:30:00

fin : 2024-03-30

Après À nous et Que tout s’danse qui l’ont mené aux Victoires de la Musique en 2021 ; après un premier album qui l’a entraîné sur de nombreuses scènes de France, de Belgique, de Suisse et dans les plus grands festivals, le Bruxellois Noé Preszow revient avec des nouvelles chansons, aussi fougueuses que sensibles.

Cet album, d’une énergie éclatante et authentique, est prévu pour janvier 2024, suivi d’une tournée en France et en Belgique.

24 EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



