CRENOKA + ÀLKE Joué-lès-Tours, jeudi 21 mars 2024.

CRENOKA + ÀLKE Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-03-21 19:30:00

fin : 2024-03-21

Dans une ère où les étiquettes musicales ne définissent plus le son d’un.e artiste, crenoka se révèle comme un exemple éclatant de créativité débridée. ÀLKE tisse une musique électronique indé et voyageuse, guidée par une voix qui navigue entre l’intime et l’universel.

5 EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



