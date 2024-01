ADRESSE-TOI ! Joué-lès-Tours, dimanche 17 mars 2024.

ADRESSE-TOI ! Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-03-17 17:00:00

fin : 2024-03-17 20:00:00

Gabriel Debray, musicien, chanteur et coach scénique te propose d’explorer le monde impitoyable des inter-morceaux dans un atelier participatif et bienveillant. (Ramène tes sons !)

Sur inscription !

5 EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



