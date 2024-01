MYSTICAL RESONANCE Joué-lès-Tours, samedi 9 mars 2024.

MYSTICAL RESONANCE Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-09 22:00:00

fin : 2024-03-09 05:30:00

L’association Nirmata a été fondée en 2018 à Tours par un collectif réunissant DJ, VJ, producteurs, décorateurs, techniciens, régisseurs et artistes chevronnés. Le nom “Nirmata”, qui veut dire “Créateur” en Hindi fait référence aux origines de la diffusion de la musique trance, que l’on situe dans l’État de Goa en Inde, lorsque les communautés Hippies s’y sont installées dans les années 70’s. Ce nom est un appel à la créativité qui sommeille en chacun de nous. Ainsi, depuis plus de 4 ans, les membres de Nirmata ont le désir de partager leur passion pour la culture trance psychédélique en organisant des soirées à thèmes dans les bars, salles et clubs tourangeaux.

13 EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



