Maîtrise ta sponso ! Joué-lès-Tours, mercredi 6 mars 2024.

Maîtrise ta sponso ! Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-03-06 18:00:00

fin : 2024-03-06 20:00:00

Tu veux booster tes publications sur Facebook et Instagram mais tu ne sais pas trop comment t’y prendre ? Et puis c’est quoi la différence entre un boost et une sponso ? Techniquement, comment faut-il gérer tout ça ? La machine à gaz de Mark Zuckerberg est toujours plus obscure, et pourtant toujours plus efficace ! Mathilde et Fanny de l’équipe de communication du Temps Machine vont te donner les clés du gros engin.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



