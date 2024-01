TACKT #41 MARIOTTE + NAJOI BEL HADJ Joué-lès-Tours, vendredi 1 mars 2024.

TACKT #41 MARIOTTE + NAJOI BEL HADJ Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-01 19:30:00

fin : 2024-03-01

Mariotte est son deuxième prénom, hérité de l’héroïne de la BD « Les Compagnons du Crépuscule » de Bourgeon dont ses parents étaient férus. Olive s’est librement inspirée de ce personnage, femme farouche, différente et puissante, évoluant en marge des siens dans un univers à la fois violent et fantastique.

Najoi Bel Hadj est un esquif dont les voiles abritent les vents de multiples rivages. Depuis ses 20 ans, elle croise la route d’artistes issu·es de scènes éclectiques tel·les que Cheick Tidiane Seck, Ben l’Oncle Soul, Alice Orpheus, Orange Blossom, la Cie X-Press et Mike Ibrahim avec qui elle collabore dans l’écriture de son premier album Wavering.

5 EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



