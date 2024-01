PILI PILI #2 JETLAG GANG + BABC Joué-lès-Tours, samedi 17 février 2024.

PILI PILI #2 JETLAG GANG + BABC Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-17 19:30:00

fin : 2024-02-17

Calor en plein hiver, des corps qui se libèrent, on se secoue toutes et tous, perdant le contrôle du temps au cours des soirées « Pili Pili ». Une 2e édition, cette fois-ci sur un ton « reggaeton y perreo », qui invite JetLag Gang et rappelle les girls du BABC.

Calor en plein hiver, des corps qui se libèrent, on se secoue toutes et tous, perdant le contrôle du temps au cours des soirées « Pili Pili ». Une 2e édition, cette fois-ci sur un ton « reggaeton y perreo », qui invite JetLag Gang et rappelle les girls du BABC. Petit conseil échauffez-vous bien les gambettes et sortez les outfits qui vont avec !

5 EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



L’événement PILI PILI #2 JETLAG GANG + BABC Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2024-01-19 par ADT 37