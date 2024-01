GLAUQUE + VEUVES Joué-lès-Tours, jeudi 15 février 2024.

GLAUQUE + VEUVES Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-02-15 19:30:00

fin : 2024-02-15

Sur la carte des musiques actuelles, Glauque a marqué le territoire de son identité forte.

Veuves s’impose dans les compositions du producteur CHEVALIEN au cours de l’an de disgrâce 2020.

Sur la carte des musiques actuelles, Glauque a marqué le territoire de son identité forte. Ouverte aux expériences électroniques, la formation modifie l’ADN du hip-hop et explose les codes de la chanson française.

Veuves s’impose dans les compositions du producteur CHEVALIEN au cours de l’an de disgrâce 2020. Alors qu’il pense composer pour son premier album, l’anglais, jusqu’ici sa langue de prédilection, ne fait plus sens pour la majorité des textes. Plus permissive que CHEVALIEN, cette jumelle créative adopte essentiellement le français sans fermer la porte à l’anglais. Veuves est multiple, comme le S qui la ponctue. Mélangeant autant l’héritage du rap du sud des États-Unis, la scène cloud et la vague emo-rap popularisée par Lil Peep que le son rock des 90’s.

8 EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



L’événement GLAUQUE + VEUVES Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2024-01-19 par ADT 37