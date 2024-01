PIXEL 8 FAIS TON CLIP ! Joué-lès-Tours, samedi 10 février 2024.

Début : Samedi 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-10

Cet atelier comprend tous les trucs à savoir pour faire un clip avec ton téléphone. Il est destiné à tous·tes les curieux·ses de l’image et aux artistes indépendant·es ayant pour ambition de réaliser un clip musical. Thomas, jeune réalisateur alsacien, t’explique entre théorie et pratique toute la nécessité d’un tel projet vidéo. Fondamental, même quand on n’a pas forcément le budget. Une seule condition avoir un smartphone !

20 EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



