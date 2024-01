SABOTAGE #2 : DITZ + MARY BELL + GLEAM Joué-lès-Tours, vendredi 9 février 2024.

SABOTAGE #2 : DITZ + MARY BELL + GLEAM Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-09 19:30:00

fin : 2024-02-09

1 date folle, 2e rendez-vous du nom, 3 plateaux d’artistes dingues : Sabotage est de retour ! Le thème de ces soirées ? Trois groupes qui secouent bien comme on aime, aux esthétiques gravitant autour du rock (cold-wave, punk, post-punk, noise, etc.) Le deal : un groupe local + un groupe national + un groupe international = du bon gros sabotage !

7 EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



