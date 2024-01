ALIOCHA SCHNEIDER Joué-lès-Tours, samedi 3 février 2024.

ALIOCHA SCHNEIDER Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03

Comédien, auteur, compositeur, interprète, l’ultra talentueux Aliocha Schneider présentera cette année sur scène son troisième album (le premier en français). Des chansons aux accents de pop anglo-saxonne, sur l’amour, la relation à distance et les désirs. Un album chaud, écrit et composé à Athènes pendant le tournage de la série « Salade Grecque ».

24 EUR.

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



