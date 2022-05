JOUE LE JEU!

JOUE LE JEU!, 1 juin 2022, . JOUE LE JEU!

2022-06-01 – 2022-06-01 Découvre une sélection de jeux de société modernes adaptés à ton âge! Joue le jeu et profite d’un moment de partage avec des rires et de la convivialité au programme.

Pour les 4-10 ans.

Sur présentation de la carte d’abonné.

