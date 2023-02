Joué ensemble pour les Droits des Femmes, 4 mars 2023, Joué-lès-Tours ADT 37 Joué-lès-Tours.

2023-03-04 08:00:00 – 2023-03-12 19:00:00

Du 4 au 12 mars prochain, le Judo Club Jocondien organise Joué ensemble pour les Droits des Femmes. Dès 2015, le club était déjà très impliqué sur cette thématique avec ces stages de self défense pour les femmes. Cette année, les membres ont décidé d’aller plus loin et de mobiliser structures municipales, associations, établissements scolaires et acteurs jocondiens autour de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Durant une semaine, différents événements et activités seront organisés autour de trois thèmes :

• Découvrir, sensibiliser et informer sur les droits des femmes

• Appréhender et prévenir les risques d’agression et des différentes formes de violence.

• Échanger et partager entre différents publics sur les différents thèmes autour des droits des femmes.

http://www.joue-ensemble.droits-femmes.com/

