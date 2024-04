Joue avec tes sens (spécial familles) Auxais, mercredi 28 août 2024.

Joue avec tes sens (spécial familles) Auxais Manche

Venez en famille découvrir les marais d’Auxais. Au travers d’activités ludiques, votre ouïe, votre odorat, votre vue et votre toucher vous aideront à percevoir la diversité de ce milieu. Plus spécialement conseillé aux 3-8 ans avec leurs parents.

Organisé par le Conseil départemental de la Manche sur l’Espace Naturel Sensible des marais d’Auxais. Rdv devant l’ancienne église d’Auxais (lieu-dit la Palisserie). Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-28 15:00:00

fin : 2024-08-28 17:00:00

Auxais 50500 Manche Normandie accueil@cpiecotentin.com

