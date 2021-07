Bretteville-sur-Ay Bretteville-sur-Ay Bretteville-sur-Ay, Manche Joue avec tes sens dans les dunes – Spécial famille Bretteville-sur-Ay Bretteville-sur-Ay Catégories d’évènement: Bretteville-sur-Ay

Joue avec tes sens dans les dunes – Spécial famille 2021-08-06 10:00:00 – 2021-08-06

Une sortie en famille pour découvrir les dunes. Au travers d'activités ludiques, votre ouïe, votre odorat, votre vue et votre toucher, vous aideront à percevoir la diversité de ce milieu. Plus spécialement conseillé aux 3-8 ans avec leurs parents. Réservation obligatoire au 02 33 45 14 34. Nombre de places limité. Lieu de RDV indiqué à la réservation.

