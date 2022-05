Joue avec Raymond

2022-07-06 – 2022-07-30 Entrez dans l’univers d’Anne Crausaz avec l’exposition Joue avec Raymond.

Anne Crausaz a débuté sa carrière d’autrice illustratrice en 2007 avec Raymond rêve. Un succès immédiat! Suivirent de nombreux albums, des histoires de nature, à la frontière du documentaire.

Cette exposition en volume permet aux enfants d’entrer dans le monde du célèbre escargot par le jeu. Une création des éditions MeMo.

2-6 ans – En accès libre sur les horaires de la médiathèque

